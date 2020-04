Salma Hayek recordó a Eugenio Derbez en divertidos videos

Salma Hayek recordó a Eugenio Derbez en tres videos, tan breves como divertidos, para recordar a sus 14,6 millones de seguidores, las medidas de higiene para prevenir el coronavirus.

La actriz veracruzana, de 53 años, siempre se ha caracterizado por su espontaneidad y buen humor.

El día que Salma Hayek enamoró a su esposo, el multimillonario François-Henri Pinault Salma Hayek ha conquistado fronteras con su talento y belleza

Y correspondiendo a su esencia, no apeló a un contenido aburrido en su Instagram para pedirle a la gente que no salga sin su tapabocas a la calle y que se tapen la boca para estornudar.

Buenos amigos

Los tres videos son extractos de la película How to Be a Latin Lover (¿Cómo ser un Latin Lover?), estrenada en el 2017, en la que ella y el comediante mexicano, hacen el papel de hermanos y fue la primera vez que actuaron juntos.

Lo que no está tan alejado de la realidad porque en la vida real, ambos actores mexicanos, son buenos amigos.

A decir de la revista Hola! el actor Eugenio Derbez, de 58 años, además de interpretar a "Máximo", el gigoló protagonista, también funge como productor de la cinta. Salma interpreta a Sara, la hermana de Máximo.

Al parecer, Sara fue un personaje un poco intolerante con su hermano porque en los extractos de la película que Hayek compartió le está propinando tremenda cachetada con una tortilla y en otro un golpe en la cabeza.

Golpe tras golpe

En el primer video, donde Sara aparece golpeando a Eugenio con una tortilla, dice en inglés: "¡olvidaste lavarte las manos!", mientras que en el segundo clip la actriz le da un tremendo golpe al actor por "estornudar sobre la cochinita" (guiso de cerdo).

"¡Eugenio! ¿A dónde crees que vas sin cubrebocas?", se lee en el terecer clip, donde se ve Eugenio al interior de un coche y siendo reprendido por Salma.

Como era de esperar, la publicación divirtió a los seguidores de la actriz, quienes generaron 1.975 comentarios. Aunque en ninguno figuró el actor Eugenio Derbez.