Las veces en las que la princesa Diana y Carlos se vieron completamente enamorados

View this post on Instagram

El anuncio del compromiso se hizo en febrero de 1981. Con Carlos habían tenido sólo trece encuentros como novios, que incluyeron el verano de 1979 en Balmoral, Escocia. Así lo recordó Diana, ante su profesor de dicción: "Un día me llamó desde Klosters (Suiza) y me dijo: 'Tengo que preguntarte algo'. Mi instinto me dijo lo que se venía. A esa altura, yo había estado con los Parker Bowles y noté que Camila sabía mucho de Carlos. Pero fui a Windsor y me preguntó: '¿Te quieres casar conmigo?' Me reí. 'OK', contesté. Él estaba serio. Me dijo: '¿Te das cuenta de que algún día vas a ser reina?'. Le dije: '¡Te amo tanto!'. Y él me contestó: 'Sea lo que sea amar…'. En mi inmadurez, yo pensaba que estaba muy enamorado de mí. Tal vez lo estaba, de alguna manera…" la Princesa de Gales #PrincesaDiana #PrincesadeGales #DianaofWales #PrincessofWales #Ladydi #QueenofEngland #PrincessDiana #BritishRoyalFamily #Royals #PrinceHarry #KateMiddleton #MeghanMarkle #PrinceWilliam #PrinceLouis #FashionQueen #PrinceGeorge #DianaFrancesSpencer #Archie #PrincessCharlotte #PrincessofEngland #QueenofWales #Wales #Diana #England #ReinoUnido #DianadeGales