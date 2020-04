El príncipe William hizo su debut como actor ¡y de la manera más hilarante!

El príncipe William no solo cumple con sus obligaciones de la realeza y tuvo participación en el ejército, sino que también puede actuar y con un muy buen sentido del humor.

Así quedó demostrado en el especial The Big Night In: Children in Need, de la cadena BBC de Londres, donde le tocó hacer el papel de entrevistado y reveló de manera chistosa porqué no piensa observar la nueva serie de Netflix, Tiger King.

Ahí participó junto al comediante Stephen Fry, quien interpretó al supuesto jefe del hogar real Lord Melchett, y este le preguntó al príncipe William qué ve en televisión durante la cuarentena.

El esposo de Kate Middleton lamentó que no transmitan el show de los ochenta, EastEnders, pero Fry añadió: "Me dicen que Tiger King es bastante bueno…". "Yo tiendo a evitar los programas acerca de la realeza", respondió graciosamente su interlocutor, conforme con la reseña de People.

El hijo de la Princesa Diana hizo gala de su sentido del humor. - Instagram

La nueva producción de Netflix realmente trata sobre la lucha de un activista para la conservación de animales frente a un millonario excéntrico amante de los felinos, dándole gracia al comentario del príncipe.



Risas ante el virus

Más adelante también participó su esposa y sus hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, para aplaudir a los trabajadores de la salud que combaten la pandemia de coronavirus en el Reino Unido.

El programa televisivo "celebra los actos de amabilidad, el humor, la esperanza y la resiliencia que se mantiene en Gran Bretaña durante la pandemia de Covid-19″, escribieron las vías de comunicación oficiales de la familia real en las redes sociales.