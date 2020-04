Ángela Aguilar impone tendencias con jeans rotos y botas brillantes

Ángela Aguilar tiene un gran estilo, y a sus 16 años impone tendencias con cualquier look que lleve, pues sabe cómo lucir espectacular.

Ángela Aguilar dio clases de elegancia con una falda midi de seda La cantante sorprendió una vez más con su elegante outfit.

Durante la cuarentena la joven se ha mostrado con outfits casuales a pesar de estar en casa, demostrando que el aislamiento no es excusa para estar desarregladas.

Recientemente mostró un look casual que encantó a sus seguidores y con el que ha impuesto tendencia.

La cantante deslumbró con unos jeans rotos, corte alto, con el que presumió su diminuta cintura, un suéter blanco de Metálica, y unas espectaculares botas negras con brillos plateados.

Como siempre, su cabello lo llevó suelto con mucho estilo, y usó un labial rojo con el que derrochó elegancia.

"Que bella amo tus looks", "siempre tan diva me encantas", "preciosa eres la mejor", "como tú no hay ninguna muy bella", "amé tus botas", "el look más cool que he visto", "eres hermosa y tienes un gran estilo", y "tus botas están de lujo", fueron algunos de los comentarios en la imagen.

Ángela Aguilar acostumbra usar pantalones corte alto, mostrando las mejores opciones para ocultar los rollitos y acentuar la cintura, logrando una figura estilizada y hermosa.

