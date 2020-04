Aislinn Derbez contó todos los problemas que atravesó con Mauricio Ochmann en el estreno de su podcast

Aislinn Derbez no tuvo filtros en revelar los detalles que originaron su polémica ruptura con el actor Mauricio Ochmann en el primer episodio de su podcast, "La magia del caos", que justamente trata sobre los problemas que se presentan en la vida de las personas.

La actriz dio la noticia en sus redes sociales invitando a sus seguidores a escucharlo, asegurando que en él se hablaría de lo difícil que ha sido la cuarentena y qué hacer cuando se presentan los sentimientos de incertidumbre, ansiedad y angustia.

Justamente, la primera que comenzó a desnudarse emocionalmente fue Derbez contando que "siempre nos fallaba la comunicación, era un poco difícil, pensamos de formas muy distintas. Nos costaba trabajo fluir porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablo otro lenguaje", sobre su relación con Ochmann.

Del mismo modo, afirmó que para ella significó una decepción muy grande tener que terminar su vínculo ya que le aterraba tener que experimentar una ruptura y más cuando estaba de por medio su hija, Kailani, a pesar que originalmente no se sentía preparada para ser madre.

"Una de las cosas que más me daba pánico en la vida era tener que enfrentar una separación, me acuerdo perfecto que me casé diciendo: 'con este me quedo para toda la vida"", de acuerdo con la reseña de Milenio.

En búsqueda del bienestar

Asimismo, Aislinn Derbez añadió que se sometió a terapia para poder mejorar la comunicación con su exesposo, pero que finalmente tomaron la mejor decisión. "Hay que pasar por la experiencia del dolor y del caos", reflexionó en medio de la conversación.

La artista reveló detalles desconocidos. - Instagram

En la charla Aislinn Derbez también invitó a que las madres encontraran su propio espacio para reflexionar sobre sus emociones y encontrar el equilibrio emocional.

"Son tantas cosas importantes que perdemos y preferimos meternos a Instagram para relajarnos y distraer nuestro cerebro con algo que no nos haga pensar mucho, que no nos haga sentir mucho", finalizó.

