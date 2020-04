La princesa Leonor reaparece y da clases de elegancia con camisa y pantalón

View this post on Instagram

•| 23.04.2020 |• La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han participado en la lectura virtual del Quijote, organizada por el Cículo de Bellas Artes. La lectura ha sido inaugurada por Joan Margarit, quien hubiese recibido hoy su Premio Cervantes de manos de Rey. La Princesa y la Infanta, quien ha leído hoy en público por primera vez, han continuado con la lectura leyendo ambas sendos fragmentos del primer capítulo de la obra de Miguel de Cervantes. Este año, la lectura ha estado dedicada a todos los profesionales que están combatiendo la pandemia de Covid19 en primera línea. Con su participación, Leonor y Sofía esperan animar a los jóvenes de su edad a leer, especialmente los clásicos como la obra más universal de Cervantes 📚 . Princess Leonor and Infanta Sofía have joined the virtual reading of Don Quixote, organized by the Círculo de Bellas Artes. The poet Joan Margarit. laureate of the 2020 Cervantes Prize, has started the reading and the Princess and the Infanta have followed, both reading extracts of the first chapter. This has been the first time Infanta Sofía has spoken in public 📚 . . . . . . #PrincessLeonor #PrincesadeAsturias #PrincesaLeonor #Leonordeborbon #InfantaSofia #sofiadeborbon #RoyalSiblings #Realeza #Monarchy #FamiliaRealEspañola #SpanishRoyalFamily #España #diadellibro #ElQuijote