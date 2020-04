El emotivo vals de Erik Rubín y su hija Mia en su fiesta de 15 años que conmovió a todos

View this post on Instagram

Y como ustedes han sido parte de nuestra historia y la de nuestra familia, les comparto una probadita de este día tan especial, en dónde celebramos y agradecimos la vida y el amor… Gracias de nuevo por todos sus buenos deseos y amor hacia nosotros!! Dios me los llene de bendiciones siempre!! Y pase lo que pase, aunque cambien los planes, jamás dejen de celebrar la vida!! #TiemposDeAmor #1DíaALaVez #LosAmo #AmorEnTiemposDeCovid #AmoAMiFamilia #GraciasInfinitas 🙏🏻💕💕🙏🏻 @miarubinlega @erikrubinoficial @ninarubinl 🙏🏻💕💕🙏🏻