Maluma nos contó sobre su nuevo trabajo "Amor de mi vida"

El artista colombiano continúa alcanzando récords y se ha convertido en uno de los más importantes del género urbano alrededor del mundo además de ser considerado como el ídolo juvenil de la música latina a nivel global. Sus colaboraciones con otros artistas y la participación en grandes escenarios han catapultado su carrera aún más.

Alegrándonos la cuarentena, Maluma, reveló su nuevo trabajo musical 'Amor de mi vida', un nuevo single para sumar a su repertorio como músico. De su creación y lo que espera transmitir con ella, habló en entrevista con este medio.

¿Cómo nace “Amor de mi vida”?

Esta canción la compuse en un campamento que hice en Jamaica, me fui para allá con varios compositores y productores a trabajar mi próximo disco (que ya con todo esto que está pasando no sé cuando lo vaya a lanzar)…estando allá en Jamaica el mismo día que compuse la canción me tenía que ir para Las Vegas a los Grammy pues estaba nominado a mejor artista latino y tenía muchas opciones de ganarme el premio, pero no pude ir por cosas del destino.

Entonces como tenía mucha tristeza y rabia, tomé un kayak y la guitarra para andar en la mitad del mar y comencé a escribir esta canción sacando todos los sentimientos que tenía, me di cuenta que estaba triste por una situación que no tenía porque sentirme así, por eso esta canción hizo que volviera a organizar mis prioridades en la vida, como entender que el amor es lo más poderoso que tenía y que eso era mucho más grande que cualquier Grammy o viaje, volví a mis raíces al hacer esta canción, al niño soñador, al porque había querido ir a Jamaica y es una melodía que me toca mucho el corazón porque es un reflejo de toda mi esencia como ser humano y como artista.

¿Quién es el amor dela vida de Maluma?

Mi madre, siempre va a ser ella, obviamente sueño con tener una familia, con llegar a viejito con mi pareja, pero por ahora estoy soltero, no he encontrado ese amor de mi vida, o tal vez sí lo encontré desde hace rato, mi familia, mis perros y al vida misma.

“Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida”, es una frase de la canción, ¿cómo la aterriza a lo que vive el mundo hoy?

Cuando yo la hice ni sabíamos qué iba a pasar con el coronavirus, en su momento pensaba en general y cuando decidí que esta canción iba a ser mi sencillo, nada de esto había empezado a suceder.

Para mí es un momento mágico que yo quiera lanzar esta canción en un momento donde estamos viviendo una crisis muy fuerte, creo que esta es una canción perfecta para lo que está pasando para dedicar y decirle uno a esa persona especial cuánto uno lo quiere y no esperar hasta que muera porque muchas veces pasa eso, cuando ya no tenemos lo que queremos nos ponemos a lamentar sobre por qué no le expresé mis sentimientos.

Cuéntenos sobre la producción del video.

La idea inicial era grabarlo en Grecia cuando yo estaba de gira por Europa, me levanté ese día que íbamos a hacer el video a las 3:00 am porque tenía que estar en maquillaje a las 4:00 am y a las 3:30 me avisa mi equipo de trabajo que nos debemos devolver porque la situación había empeorado muchísimo, entonces pensé que igual debía hacer el video. Tomamos el primer avión a Miami y allí desarrollamos la idea que queríamos hacer en Grecia.

Fue mucha producción y maquillaje, cinco horas sentado en el proceso que al final valieron la pena. Cuando me miré en el espejo quedé impactado porque me parecía mucho a mi abuelo, además durante la grabación no me pude ver ni una sola vez porque no había tiempo, pero al final cuando vi como había quedado todo, fue realmente gratificante.

La música y el amor son dos lenguajes universales, ¿cómo se siente llevando esas dos cosas por el mundo?

Para lo que estamos viviendo en este momento yo tengo arte, amor y solidaridad para ofrecer.

Ante la pandemia hice a través de mi fundación un aporte para quienes más lo necesitan. Por otro lado, el mundo paró en cierto sentido, pero yo quiero seguir lanzando música y por medio de esto llevar mensajes de amor.

¿A qué dedica su tiempo ahora?

Los productores me envían pistas y pistas todos los días, así que hago mucha música, tanto así que tal vez ya podría tener adelantados 4 o 5 discos.

Este momento me ha dado mucha inspiración, volví a la guitarra… tiempo ha sido positivo para mi proceso artístico.

¿Veremos más canciones de este tipo?

Yo creo que sí pues siempre he sido fan del pop y la balada, es más diría que desde pequeño. Así que se viene mucho proyecto de este tipo.

¿Qué nos puede adelantar de su trabajo con Don Omar?

(Risas)… para mí él es el artista de género urbano más talentoso que hay y lo digo abiertamente. Que me haya escrito para decirme que quería que fuera parte de este proyecto me dejó sorprendido porque él no suele hacer este tipo de cosas, él es el que tiene los derechos de la canción entonces toca esperar cuándo la saca, me siento muy contento con este trabajo.