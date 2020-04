Ignacio Román cuenta la verdadera historia detrás de su parálisis facial: "Cometí el peor error de mi vida..."

El nuevo capítulo de Sigamos de Largo, contó con la participación del chef Yann Yvin e Ignacio Román, quienes hablaron sobre distintos temas en conversación con Fran García-Huidobro y Maly Jorquiera. Sin embargo, este último quien sorprendió al revelar la verdadera historia detrás de su parálisis facial.

Tal como señaló Fran, habían muchas especulaciones al respecto, pero el cocinero se encargó de aclarar las dudas. "Yo era muy deportista, era un joven muy deportista, siempre hice mucho deporte. Dentro de esto, estaba jugando básquetbol. Salí del taller de básquetbol y cometí el peor error de mi vida, que siempre te lo dicen: no meter la cabeza caliente al agua helada. Yo di la ducha con agua muy fría y puse mi cabeza ahí", partió diciendo.

"Esto generó, en definitiva, una infección que se llama al oído medio, por el cambio de temperatura. Tu tímpano genera una infección y eso produce una parálisis facial. Puede ser una trombosis, o puede ser una infinidad de enfermedades que se generan en el cuerpo", agregó, indicando que su error fue someterse a un cambio de temperatura demasiado brusco y no darle la importancia que merecía.

"Lo tomé a la chacota y sentí una sensación extraña en el rostro. No lo tomé en cuenta, seguí haciendo mi vida como lolo. Me subí a la micro, me fui a mi casa y en la noche sentí la cara estirada como un elástico. No veía nada, no veía nada, no sentía nada, pero la sentía por dentro media extraña y era el músculo que se contrajo. Al otro día cuando despierto, veo mi rostro recogido completo", contó.

Posteriormente, acudió al médico. Sin embargo, su primera experiencia no fue muy buena. "El primero (médico) lo atribuyó a otra cosa, que fue al consumo de drogas. Que a lo mejor había consumido marihuana y la marihuana… En ese tiempo, el hospital Sapu de barrio 'a lo mejor su hijo consumió algún tipo de estupefacientes, alguna droga', y la mamá uno cree que se va a ir pa' la casa con la manguera a pegarte un correazo", recordó.

Consultado por su efectivamente le pegaron, Ignacio Román contestó afirmativamente. "Me fui de correazo, chalazo, zapatazo. Qué no me llegó en esa época", dijo entre risas, para luego revelar que recibió un diagnóstico más adecuado tras consultar una segunda opinión. "Me acuerdo el gancho de ropa, la hebilla", bromeó.

