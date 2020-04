Galilea Montijo luce unos costosos tenis Gucci para trabajar desde casa

Galilea Montijo sabe cómo lucir fabulosa y elegante con sus looks, ya sean elegantes o casuales y recientemente sorprendió con unos tenis Gucci.

La conductora mostró a través de sus redes el look casual que usó para trabajar desde su casa, y deslumbró llevando una camiseta, jeans con alas y unos espectaculares y lujosos tenis con brillos.

Las zapatillas Gucci blancas de Galilea valoradas en 1.590 dólares, son perfectas para cualquier look, pues tienen piedras plateadas con doradas que te harán lucir elegante en todo momento.

"Están bien padres tus tenis", "Saludos gali te admiro mucho me encantaron tus tenis", "Padrísimo tú pantalón y tenis", "amé tu look espectacular", "deslumbrando como siempre", "hermosa mi Gali y ese look divina", y "OMG me encantan tus zapatillas", fueron algunos de los comentarios en la imagen.

La conductora generalmente acostumbra llevar vestidos, ya sea minis o midis, pero esta vez los dejó de lado para lucir jeans y un look más cómodo, sin dejar de lucir deslumbrante.

De esta manera deja claro que hasta para estar en casa luce fabulosa, y no se puede estar en pijama todo el día durante al cuarentena.

Hace unos días demostró también cómo se ejercitaba desde su casa y mostró su tonificada espalda, sorprendiendo a todos sus seguidores.

