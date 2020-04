Así le ha cambiado la vida a la actriz de la Casa de papel víctima del Convid-19

Después del pasado 18 de marzo cuando le diagnosticaron positiva al Convid-19 todo cambió para Itziar Ituño. La actriz que interpreta a Raquel Murillo (Lisboa) en La Casa de Papel aseguró que la vida le mostró una nueva cara. Sintió la necesidad de compartirlo con sus seguidores. Esto debido a que hasta ese momento ella no se había tomado la pandemia con la seriedad que requería.



"Empieza con una tos, así medio tonta. Has escuchado lo del coronavirus, pero piensas: 'a mí no me va a pasar' (…) Al día siguiente, que amaneces con fiebre, te das cuenta de que efectivamente el bicho [la enfermedad] se te ha metido", le relató al programa radial argentino 'Por Si Las Moscas'.

Actriz de "La Casa de Papel" envía potente mensaje a ariqueños por coronavirus: "Lo digo por experiencia propia" "Lisboa" en la serie grabó el mensaje donde insta a los ciudadanos de Arica a quedarse en casa.

La actriz de La Casa de Papel cuenta que haber sido víctima de la pandemia le ha hecho valorar las pequeñas cosas de la vida. Habló de cómo incluso a apreciado más cosas que no había notado de su hogar: "Es una casa pequeña pero tengo un balcón que me da la vida. Hay un montón de gente que tenía cerca y que no la conocía. También se producen cosas maravillosas, como la solidaridad vecinal, o ese aire puro que ahora podemos respirar".

Deja una lección a la humanidad

La protagonista de La Casa de Papel aseguró que esto no es solo una lección personal, sino mundial. Los cambios que se están viendo en el ambiente también han sido tomados en cuenta por Ituño y es que la ausencia del hombre le ha dado un respiro a la naturaleza. “La lección que nos está dando el planeta es importante aprenderla, porque no podemos vivir a esta marcha".



Asegura que ahora trata de estresarse menos y de escuchar más a su cuerpo. “Estando en casa, el día se te va pendiente de llamadas, de mensajes, de redes… y lo que quería hacer realmente, que era leer, pues ahora estoy empezando. Estoy viendo muchos trabajos de teatro que han colgado en YouTube, conciertos que hay en las redes… Estoy viendo series también. Me estoy tomando la vida relajada", dijo.

No cabe duda de que hay una Itziar Ituño distinta a la que había antes de ser diagnosticada. La actriz de La Casa de Papel aprendió muchas lecciones con la enfermedad y algunas las ha compartido con sus fans.

