La ingeniosa respuesta que le dio Paulina cocina a una seguidora que la criticó por usar lenguaje inclusivo

La influencer y youtuber Paulina Cocina es una de las más conocidas en Argentina dentro del ámbito culinario de las redes.

La instagrammer se dedica a compartir recetas aparentemente muy sencillas que son muy aplaudidas por sus seguidores.

Paulina no ha ocultado su simpatía por el movimiento feminista y ha planteado varias veces el debate en sus redes.

La influencer, redacta la mayoría de sus posteos en lenguaje inclusivo, algo que a veces es cuestionado.

El lunes, Paulina compartió en su cuenta oficial una receta para hacer pasta casera.

Esto provocó que una seguidora le replicase, lacónica, que "la palabra amigues no existe".

La respuesta de la instagrammer no se hizo esperar:

El posteo, pasó de Twitter a Instagram y en cuestión de minutos, obtuvo más de 500 likes.

Paulina, ha hablado en más de una ocasión del feminismo y ha declarado sufrir discriminación más de una vez por ser mujer.

La cocinera, se ha mostrado abiertamente a favor del aborto y defendió a la cantante Jimena Barón cuando sufrió un linchamiento mediático al sacar su videoclip Puta.

En Filo News, explicó su postura al respecto.

"A las ocho de la mañana no se hablaba de abolicionismo, solo se decía que Jimena era una pelotuda. No es así, no es que voy a estar de acuerdo con ella, pero no voy a salir a eso, me siento con mis amigas y lo discutimos, pero salir ahí a decir eso con saña, no me parece, sigo pensando eso", expuso.