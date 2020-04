Jordi Castell enfrenta a usuario en plena transmisión: "No seai ordinario con mi invitada, hue..."

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Aperitivo, conducido por Jordi Castell, el que contó con la participación de Karen Bejarano. La invitada habló sobre su carrera televisiva, el coronavirus y la Teletón, siendo este último tema el que marcó un polémico momento. Y es que el fotógrafo detuvo la conversación para enfrentar a un desconocido que lanzó ofensivos comentarios en contra de él y la ex chica Mekano.

"Rafael_rafa90 aprende a comportarte, edúcate, cultívate. Tú vienes de una mujer que te parió, no seai ordinario con mi invitada, hueón. Por último sal de acá, no seai resentido. No tenemos por qué estar escuchando y leyendo tus ordinarieces. O sea, ¿cuál es tu frustración sexual?, ¿cuál es tu derrota que estai escribiendo esas tonteras? Por Dios, qué irrespetuoso, hueón", partió diciendo.

"O por último agarra un pepino del refrigerador, ándate al baño y diviértete, pero déjate de escribir tonteras, por Dios. Estamos en una entrevista con una persona educada, hay gente educada colgada con nosotros interactuando. O sea, ya que tenis tantos problemas de autoestima, por último tírate por la ventana y suicídate pero no nos molestis a nosotros. Súper en buena. Qué espanto", agregó Jordi Castell con bastante indignación.

Por su parte, Karen Bejarano comentó: "hay gente que se descarga tirando mala onda, pero precisamente a lo mejor esa gente es la que más necesita cariño". "Es que es agresivo contigo, agresivo conmigo, como que ya… Súper en buena. Parafina, quémate a lo bonzo y déjalo ahí. Déjanos en paz, nosotros estamos trabajando, haciendo comunicación. Basta", comentó el fotógrafo.

