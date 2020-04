Así fue como Jennifer Lopez festejó el cumpleaños de la hija de Alex Rodriguez

Jennifer Lopez organizó un día muy especial para Ella, la hija de Alex Rodriguez y a quien la cantante le ha tomado un gran cariño, considerándola como una hija.

Jennifer Lopez regala su vestido de los Grammy a la hija de Alex Rodriguez en su cumpleaños La cantante le dio un magnífico regalo a la hija de su prometido Alex Rodriguez por su cumpleaños número 12.

A través de redes, la pareja mostró cómo celebraron el cumpleaños 12 de Ella en medio la cuarentena, y manteniendo la distancia social.

En el video se ve cómo Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Emme, Max, Tashi y Ella están en el medio del jardín con su espectacular pastel de Tik Tok cantándole cumpleaños y alrededor tiene numerosas camionetas en las que están familiares de la joven.

También se puede ver que Jennifer Lopez lleva mascarilla, pero sus hijos no, motivo por el cual recibió algunas críticas.

"O sea ella lleva mascarilla y las niñas no, no entiendo", "La única que tiene tapaboca es Jlo las niñas no tienen", "no deberían festejar ni siquiera de esa manera", y "eso no es respetar la distancia social, allí hay muchas personas aglomeradas en un mismo espacio", fueron algunas de las críticas que recibió la cantante.

Jennifer Lopez dio clases de elegancia con pantalón corte alto y chaqueta de seda La cantante lució hermosa y elegante con este outfit.

Sin embargo, la joven disfrutó su día en compañía de su familia aunque no pudo recibir sus besos ni abrazos como los años anteriores, pero todos dijeron presente aunque estuvieron lejos.

Te recomendamos en video