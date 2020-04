Begoña Basauri realiza inesperado cambio de look: "Hace más de 15 años que no me lo cortaba"

El encierro de la cuarentena llevó a que una nueva figura del espectáculo se sometiera a un cambio de imagen. Se trata de Begoña Basauri, quien dio a conocer su nueva apariencia con una reveladora fotografía en redes sociales.

Según explicó, cayó en "la pandemia de cortarse el pelo". Por este motivo, acudió a un salón para obtener un nuevo aspecto. Eso sí, tomando todas las precauciones para evitar contagiarse de coronavirus. "Desde que estaba en la universidad todos y cada uno de los cambios de look que me hice fueron siempre en función a los personajes que me tocaba interpretar en el teatro o en teleseries", dijo.

"Desde hace más de 15 años que no me cortaba el pelo o me lo teñía, solo porque tenía ganas. Así que hoy partí a @ohlalastudio con mascarilla, guantes y harto alcohol gel (…) Entenderán que me tuve que cortar el pelo con mascarilla puesta y no pude saber cómo me veía hasta que llegué a mi casa", agregó Begoña Basauri.

Su nuevo aspecto sacó aplausos entre sus seguidores de Instagram, quienes reaccionaron positivamente al cambio. "Me encanta! Te ves preciosa!", "Me encanta. Siempre es bueno un cambio", y "Que linda eres, así tal cual", fueron parte de los mensajes. Otros de los que se hizo presente fue el animador Pancho Saavedra, quien comentó: "hermosa, hermosa, hermosa".

