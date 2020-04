Aseguran que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton tienen una relación

A principios de enero, surgieron rumores en torno a una posible relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Según las informaciones, en aquel entonces las habladurías en torno a la dupla de animadores comenzaron a intensificarse por los pasillos de Chilevisión. Algo que habría coincidido con la separación de la Fiera y la de su colega.

Tras los rumores, ambos salieron a desmentirlos indicando que estaban solteros. Incluso, la animadora se dirigió a una usuaria de redes sociales que le preguntó si estaban juntos durante una transmisión en vivo. "Señora nosotros no somos pololos, somos amigos, no tenemos nada. O sino no podría llamarlo poh sería descarada", explicó esta.

No obstante, un nuevo dato indicaría que los rumores están mucho más cerca de la realidad de lo que parece. Así lo revelaron en el programa Me Late, de TV+, en donde aseguraron que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton sí tienen una relación.

Incluso, comentaron que su romance llevaría seis meses, pero lo estarían ocultando detrás de su gran amistad.

