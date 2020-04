Hace unos días Anahí se convirtió en tendencia al hacerse viral un video en el que hacía unas enfrijoladas "fáciles" de hacer en casa.

El video que permanecía desde hace algún tiempo en su canal de Youtube desató una ola de memes y burlas a la cantante.

Ante ello la ex RBD respondió a través de sus redes, tomándolo con mucho humor. "Les tengo que confesar que, en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé".

Manuel, el hijo mayor de Anahí se burla de sus enfrijoladas

Pero, la mexicana no solo recibió burlas y críticas por los seguidores en redes, también de su propio hijo mayor Manuel.

Y es que Anahí compartió un divertido video con el mensaje "acompáñenme a ver el final de esta triste historia", en el que le pregunta a su hijo de 3 años "¿qué vas a querer cenar, te hago unas enfrijoladas?, a lo que el pequeño responde sin titubear "guácala", desatando la risa de la actriz.

Sin duda ella se lo ha tomado de la mejor manera, burlándose ella misma, y demostrando que a todo hay que verle el lado positivo y disfrutarlo.

