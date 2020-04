"De repente siento una cosa media jugosa en los pies": Alejandra Herrera relata episodio de acoso

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de Cocina Fusión, en el que participaron seis nuevos invitados, entre ellos, Carolina Escobar, Julio Jung Jr, Cristián de la Fuente, Claudio Moreno, Javiera Contador y Alejandra Herrera. Pero fue esta última quien más llamó la atención al recordar un extraño episodio que vivió hace aproximadamente cuatro años.

Su relato surgió durante la dinámica de galletas de la fortuna, en la que recibió una pregunta. "Después de tu fama en Adrenalina, ¿recibiste propuestas indecorosas?", decía el mensaje, a lo que esta respondió contando una historia que calificó como "triste".

"Hace un tiempo atrás, una persona me contactó para hacerme unas fotos de pie", dijo, revelando que fue un hombre, quien además se presentó como reflexólogo y músico. "Yo decía 'ay, no, qué vergüenza, pies, y hay que hacerse la podología y todo'. Yo le decía que no, que no, que no. Pasó harto tiempo, harto tiempo, hasta que me mandó otro mensaje", agregó.

Según explicó, el desconocido le insistió indicando que necesitaba las fotografías y que le ofreció 50 mil pesos por ellas. "'Uy', le digo yo. 'Pucha, te agradezco. Hagamos una cosa, ¿tú haces reflexología? Hagamos una cosa. Tú me sacas la foto de mis ies, cuando me haga la podología, y no me pagues todo el dinero. La mitad, yo te la doy para que tú me hagas reflexología y así nos ayudamos mutuamente"", contó.

Cuando llegó el día de las fotografías, Alejandra Herrera señaló que se juntaron en un bar cerca del parque San Borja. "Nos juntamos en el parque, pusimos una cosita y estaba lleno de gente. Yo llevé un cojín, me sacó las fotos de los pies. Ya, muy amable, qué se yo. Y de repente le digo 'ya, y ahora la reflexología'. Entonces yo me relajé, me tiré para atrás en el parque, y el tipo este se tiró ahí", dijo.

"De repente, estoy ahí y siento una cosa media rara, como media jugosa en los pies. Como algo así como extraño, y yo pensaba '¿me está chupando los pies? No, no, no puede ser"", agregó, indicando que el parque estaba lleno de gente. "Lo terrible en ese minuto, es que no reaccioné al tiro", continuó.

"Lo miro, y lo peor de todo es que estaba grabando esto, porque tenía el celular puesto así (hace un gesto como si estuviera apoyado en una superficie), y él estaba grabando. La cosa es que yo me quedé helada y le dije '¿qué estás haciendo?' (…) Veo que está grabando y le digo '¿qué estás grabando?, ¿qué es esto? Apaga esto, por favor'. Lo enfrenté y le digo '¿por qué hiciste esto?'. Me dijo 'perdóname, tú has sido tan buena persona, me pagaste la reflexología, accediste a esto y yo tengo un problema'. Yo le dije 'ok"", siguió contando. Pero como si fuera poco, el desconocido le pidió el dato de otras actrices.

"Me fui muy angustiada porque yo todavía estaba en un proceso de enfrentarme a ese masculino violento que yo tenía dentro y empecé a trabajar en eso. Fui capaz de defenderme, de rayar la cancha. En el minuto, y dentro de mí, yo me sentía culpable. Por eso le pregunté '¿yo hice algo?, dime por favor, ¿yo hice algo para que tú pensaras que yo quería que me hicieras esto?", añadió Alejandra Herrera.

