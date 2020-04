Thalía también se suma al All In Challenge ofreciendo un papel en su nuevo video

View this post on Instagram

Loves, I've accepted the #ALLINCHALLENGE @allinchallenge. Watch this video then check https://bit.ly/thaliaallinchallenge (link in Bio!) to see what I’m donating. Let’s come together to help the most vulnerable during this difficult time! 100% of the funds will help the following organizations: @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica, @feedingamerica and @wckitchen (@americasfoodfund). Thank you so much! Now, I nominate my dearest friend @Maluma – ARE YOU ALL IN?! ➡️ Link in Bio 🌟🌟🌟🌟🌟 ¡Cariños, me he unido al #ALLINCHALLENGE! @allinchallenge En estos momentos de crisis, unamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan. Por eso estoy donando la oportunidad de que uno de ustedes participe en uno de mis próximos videos musicales. Miren el link en mi BIO para más detalles y para que hagan su contribución y participen. El 100% de los fondos recaudados apoyarán a las siguientes organizaciones: @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica, @feedingamerica and @wckitchen (@americasfoodfund). ¡Muchas muchas gracias! ¡Ahora, nomino a mi querido amigo @Maluma! ➡️ Enlace en mi BIO