Jubilado regala su pensión a anciana de 90 años que no recibió el bono Covid-19: "No tenía ningún pesito"

Un emotivo momento fue el que se vivió este martes en el Mucho Gusto, cuando un desconocido le regaló su pensión a una anciana de 90 años que no pudo recibir el bono Covid-19. Se trata de Norma Gómez, de 90 años, quien intentó retirar el dinero en la comuna de La Cisterna.

Durante un contacto con el matinal, la vecina que la acompañó explicó que "no le correspondía ese bono a ella. Mi mamá vino a pagarse, le adelantaron 15 días la esta (el bono) y a ella le faltaba un poco y no le pagaron". Por su parte, Norma detalló que la persona que la atendió le dijo que no podía recibir su dinero hasta la fecha de pago, el 12 de mayo.

"Yo le dije a la señorita, a la cajera, si podía adelantarme el pago. 'No', me dijo, 'hasta la fecha que usted tiene'. Yo tenía esperanzas en este bono que ofreció el Gobierno, el de 50 (mil pesos) y me rechazaron", contó. "Tengo una pensión de 160 mil pesos, pero tampoco me quisieron adelantar. Tengo que venir el 12 de mayo por mi pensión. Yo estaba esperanzada en este bono de 50 mil pesos y lamentablemente me rechazaron, y rechazaron también a mi vecino", agregó.

"Incluso, teníamos justa la plata para el auto, ahora no tenemos ni la plata para irnos a nuestro hogar, para el taxi. Y yo no sé con quién voy a tener que… A mi vecina, alguien por ahí que me preste mientras tanto, que le paguen a la niña mía, que es jubilada por un problema que tiene", continuó, realizando un reclamo. "Debieran decir bien cómo son las cosas. Dijeron que este bono lo daba el Presidente por la epidemia y todo eso, que todos teníamos, sobre todo nosotros, los ancianos, la tercera edad, y lamentablemente no", señaló.

En ese momento, el matinal realizó un contacto con el Subsecretario de Prevención Social, pero interrumpieron la conversación para regresar a La Cisterna, en donde el periodista contó que le acababan de regalar dinero. Según detalló la vecina de Norma, un hombre que cobró su jubilación le regaló 100 mil pesos. "Pasó en bicicleta y me dijo 'tome"", dijo.

Consultada por el gesto, Norma comentó: "esto, imagínese regalar su pensión, es maravilloso. Todavía queda gente así hijo. Que Dios lo bendiga mucho, que Dios lo bendiga mucho. Gracias, muchas gracias. ¿Quién hace eso hijo? Corazón generoso. Imagínese, regalar su pensión, yo creo que hasta usted está impactado con esto".

En el estudio, los panelistas se mostraron emocionados. "Ay, Jesús. Estamos súper emocionados acá por dos cosas en particular, porque hay muchas Normitas (…) Uno piensa en realidad que este Chile tiene mucho por hacer. En segundo lugar, la dignidad con la que ella recibe esto, es estremecedor", dijo Lucho Jara.

Sin embargo, el tema no acabó ahí, ya que minutos después se le acercó otro hombre a donarle dinero. "Le traigo un regalito para que se vaya a su casa, ¿ya? Le pido mil disculpas por lo que está pasando. Estaba en mi casa y me dio pena. No se preocupe, váyase a su casita, ¿ya? Váyase a su casita", le dijo entre lágrimas.

"Hay gente muy buena. Queda todavía gente buena gracias a Dios (…) Esto es algo insólito, yo no tenía ningún pesito, de lo que había anunciado el presidente. Pero dos personas llegaron para darme su pensión, es algo extraordinario", agregó Norma.

Sigue leyendo