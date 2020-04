Hugo Valencia y Chiqui Aguayo tras despido de TVN: "En menos de un mes nos echaron"

Hace unas semanas, se confirmó la salida de Hugo Valencia y Chiqui Aguayo de TVN, y en consecuencia, del matinal Buenos Días a Todos. Tras esto, la dupla reapareció con una transmisión en redes sociales, en la que revelaron algunos detalles de su salida y realizaron sus descargos.

"Yo voy a firmar el finiquito el viernes. Debería grabarlo, como un reality", dijo el periodista, mientras que la comediante aseguró que "lo mío es tan irregular, que no tengo que firmar nada. Yo soy tan poco rostro, para que la gente vea lo tan poco rostro, que tengo que ir a cobrar mi vale vista al banco. Con cuarentena, con coronavirus, hacer la cola y decir 'oiga, vengo a ver'. Y más encima, hay veces que no está".

"Es más, les voy a transparentar que recién fui a cobrar enero y febrero, porque me lo debían", dijo entre risas, para luego referirse al fuero maternal. "El contrato que tengo yo, sí era un contrato de rostro, y no es el mismo contrato que tiene Hugo, y hay cosas legales que en realidad yo no manejo", explicó.

"Yo estaba tranquila, porque yo le había preguntado en su momento a la María Luisa, que imagino que, no por el mismo monto, pero teníamos contratos parecidos en términos de condiciones. Le dije 'oye Mari ¿qué onda lo del fuero?' y ella dijo 'no, tranquila, si yo he tenido varias guaguas y a mí nunca me ha pasado nada, cómo te van a echar con fuero'. Bueno…", agregó Chiqui Aguayo.

Por su parte, Hugo Valencia reconoció sentirse molesto. "No estoy desesperado, pero estoy picado, porque puta, nos echan… No nos aguantaron ni un mes poh', ni un mes. En menos de un mes nos echaron. Yo veo a Queraltó metido a la mitad de la feria y digo '¿por qué yo no podría haber hecho eso?"", dijo.

"Cuando me dijeron, como que le busqué el lado positivo. dije 'ya, bueno, filo'. Tampoco lo estaba pasando tan bien, estaba cada vez más trágico. Tú sabes que entre nosotros, podemos transparentar, que yo mucho rato le dije Malos Días a Todos. Ahora puedo decirlo", dijo entre risas la comediante, para luego cuestionar la manera en que fueron despedidos.

"A mí me videollamaron sí, a voh te llamaron por teléfono. A ti te querían menos", comentó Hugo Valencia. "Me podrían haber echado antes del estallido o incluso después, porque uno podría haber salido a buscar pega. Pero me echan ahora que estoy 'amarrado', no puedo salir", agregó.

