Este fue el regalo favorito de Kourtney Kardashian en su cumpleaños

Para celebrar el cumpleaños número 41 de Kourtney Kardashian, estrella del famoso reality Keeping Up With the Kardashians, Rob Kardashian le regaló algo que también rindió homenaje a su difunto padre Robert: su antigua colección de discos.

Con canciones clásicas de artistas atemporales como Etta James, Luther Vandross, Ray Charles, Neil Young y más, el regalo sentimental de Rob fue bautizado como el "regalo de cumpleaños favorito" de Kourtney en sus historias de Instagram.

"Regalo de cumpleaños favorito: @robkardashianofficial me dio todos los viejos discos de mi padre", compartió Kourtney Kardashian, junto con una instantánea de la pila de discos antiguos.

El cumpleaños de Kourtney Kardashian se vio obstaculizado dado que el gran día cayó en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, Khloé, Kendall Jenner y los amigos de la famosa familia la sorprendieron con una celebración de con temática de distanciamiento social.

Al borde de la calle fuera de su casa, las hermanas condujeron un desfile de automóviles para la fundadora de Poosh, de modo que su día especial no pasará desapercibido. Los carros pasaron llenos de globos, pancartas y gritando a Kourtney sus felicitaciones, así la mayor de la familia pudo celebrar su día especial.

