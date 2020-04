Chris Evans muestra cómo pasa la cuarentena con su perrito y derrite las redes

Chris Evans nos ha hecho suspirar al mostrar en sus redes cómo vive la cuarentena con su perrito Dodger.

El actor compartió en su Twitter dos imágenes en las que aparece abrazando a su perrito, quien se ha convertido en su mejor compañero de vida, especialmente en estos días.

Two seconds later he full-body sneezed directly into my face. pic.twitter.com/rYKcCnhj3J — Chris Evans (@ChrisEvans) April 20, 2020

"Dos segundos después, el cuerpo completo estornudó directamente en mi cara", escribió en las imágenes en las que mira con mucha ternura a su perrito.

"Que envidia con ese perrito, yo quisiera pasar la cuarentena con Chris", "si estuviera con Chris desearía que la cuarentena fuera eterna", "que bello su perrito y como la mira que ternura", y "muero de amor con estas fotos", fueron algunos de los comentarios que recibió en la imagen.

“I’ve been watching you sleep for the last hour trying to organize my thoughts. I’m not sure how to say this so I’m just gonna come right out with it. Why the f*ck do we never go to the dog park anymore??? Also wake the hell up, I’m starving” pic.twitter.com/Ix8Yw61Vit — Chris Evans (@ChrisEvans) April 12, 2020

A través de su Twitter el intérprete del Capitán América comparte divertidas imágenes con su fiel amigo, y demuestra lo mucho que significa para él.

Dodger era un perrito que estuvo algún tiempo en un refugio y cuando Chris lo vio le robó el corazón, por lo que decidió adoptarlo de inmediato.

Happy Valentine’s Day from this pair of dysfunctional codependents. pic.twitter.com/8rzRkLKmFr — Chris Evans (@ChrisEvans) February 14, 2019

“En honor a #LoveYourPetDay, aquí hay algunas imágenes extremadamente raras de mí llamando a Dodger 'Benny'. Ese es el nombre que el refugio le dio cuando entró como un perro callejero. Él estuvo allí por alrededor de un mes. ¡No puedo creer que nadie se lo haya llevado antes!”, contó hace años el actor en sus redes.

In honor of #LoveYourPetDay here’s some extremely rare footage of me calling Dodger ‘Benny’. That’s the name the shelter gave him when he came in as a stray. He was there for about a month. I can’t believe no one snagged him sooner! This is our first ‘hangout’ at the shelter. pic.twitter.com/DvXXmGiSfD — Chris Evans (@ChrisEvans) February 20, 2019

