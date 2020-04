Anahí responde a quienes la critican por su receta de enfrijoladas

La actriz y cantante mexicana Anahí se convirtió en tendencia luego de compartir una receta para preparar enfrijoladas "fáciles y rápidas" en casa.

Aprovechando la cuarentena muchos se han puesto creativos en redes sociales y aunque se trata de un video viejo, publicado en noviembre de 2019, los internautas no perdieron la oportunidad de revivirlo y hacer burla de ello.

En el video, Anahí comparte su receta especial para hacer enfrijoladas usando únicamente tres ingredientes sanos: tortilla de harina, nopal y frijoles. Aunque sugirió que puedes usar tofu o lo que quieras para darle sabor.

La ex integrante de RBD reaccionó en su cuenta de Twitter, primero, confesando que "se la voló" y que nunca le había prestado atención a lo que había hecho.

"Les tengo que confesar que, en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé", escribió en sus redes.

También, compartió una serie de memes e imitaciones que le hicieron en redes sociales.

Jaaaaaaaa !!!! 😂😂😂😂😂😂 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Ya cuando @_elan_ te hace parodia puedes ir en paz. 😎 ———- https://t.co/Hi38B7AmX1 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Eso sí, al parecer llegó un momento en el que ya no fue tan divertido, pues publicó un mensaje algo "retador".

