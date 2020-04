Paty Maldonado se atreve con radical cambio de look: "Para que piense que soy su amante"

Si bien lleva un tiempo alejada de la televisión, Paty Maldonado se encuentra más activa que nunca en redes sociales. Por estos días, se desenvuelve como opinóloga en el programa Las Indomables de Radio Agricultura, y también comparte videos en su nuevo canal de YouTube.

A esto se suman sus constantes apariciones en Instagram, en donde recientemente sorprendió con un radical cambio de look. Ahora la cantante tiene un cabello rubio platinado, con el que dejó atrás los días de pelo violeta. "Ya me cansé del mismo color de pelo! Así estaré por un tiempo, total la cabeza es mía y yo hago lo que quiero con ella verdad?", explicó.

Pero el aburrimiento no fue el único motivo por el que se realizó el cambio. Según consigna La Cuarta, estuvo motivado por un aspecto mucho más íntimo. "Me cambié el pelo para que Jorge (esposo) no se aburra de verme todos los días en la casa y piense que soy su amante", dijo Paty Maldonado.

En Instagram, su cambio recibió comentarios muy positivos. Y es que muchos valoraron su atrevimiento destacando su elección de color. "Se ve muy lindo. El que no se atreve, se estanca. Muy bello el color, le queda hermoso", comentó una persona. "Regio te queda el rubio", dijo otra.

