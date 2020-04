La lección que Geraldine Bazán aprendió y es un ejemplo para las mujeres que fueron traicionadas

Geraldine Bazán ha vivido meses difíciles tras su separación con Gabriel Soto, pero como de todo lo malo se aprende, la actriz ha confesado la mayor lección que le ha dejado esta complicada etapa de su vida.

Durante el Brak de las 7, programa conducido por Clarissa Molina, la mexicana reveló lo que ha aprendido y que le costó mucho trabajo cambiar.

"Creo que me gustaría ser un poquito menos emocional, estoy trabajando en eso en tratar de volcar eso de otra manera (…) Y también no me gustan las injusticias, cuando hay algo que me parece que no es justo, reacciono desde el estómago… y tengo que aprender a ser un poquito más mesurada, eso es parte de mi carácter, pero hay que aprender a veces", confesó Geraldine.

Y así lo ha hecho, pues luego de algunas discusiones que ha tenido a través de las redes con su ex Gabriel Soto y su novia Irina Baeva, la actriz se ha alejado de los escándalos y se ha dedicado a sus hijas y a solo rodearse de energía positiva.

"Lo que tenemos que hacer es vibrar alto. Y una de las cosas que más te hace vibrar alto es agradecer; agradecer a la vida, agradecer las bendiciones que puedes tener. Lo que baja la frecuencia es criticar, es ofender… uno sabe qué es lo que no te hace bien", reiteró la actriz, quien se ha convertido en un ejemplo para todas las mujeres.

