"Solo quiere generar odio": Dani Castro responde tras crítica de ex "MasterChef"

Hace unas semanas, Canal 13 volvió a emitir la primera temporada de MasterChef Chile, la que no ha estado exenta de comentarios. Y es que con esta nueva pasada, tanto los televidentes como sus exparticipantes han recordado algunos momentos del programa de cocina, tal como ocurrió recientemente cuando se mostró el episodio en el que Rodrigo Lemus renuncia al programa y salva de la eliminación a Dani Castro.

Al parecer, el hecho no fue del agrado de la exparticipante Alejandra Orellana, quien comentó el capítulo a través de Twitter. En dicha plataforma, arremetió en contra de la rubia por la preparación de su platillo. "#FinalInesperadoMc hoy la máxima muestra de no haber cocinado nunnnnncaaaaa!!!! Todo lo estudie o lo memoricé", puso.

"Vi como se preparó ese plato, con pelos encima y chupeteada de dedos incluida. Solo puedo decir #wacala", agregó. No obstante, Dani Castro no se quedó callada y contestó a las palabras de la aspirante a MasterChef. "Solo quiere generar odio y llamar la atención", declaró a AR13.

Además, reveló que fue ella misma quien la eliminó de un grupo de WhatsApp que tenían con los otros participantes. "Me elimino de un grupo que teníamos los de MasterChef", contó. Finalmente, aclaró que no quería entrar en polémicas. "De verdad no me interesa, priorizo mi paz mental".

Desliza para ver los tuits:

