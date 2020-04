Cris Morena confiesa que sufrió abusos sexuales en su infancia

El programa de Telefe Podemos Hablar (PH) organizó una charla que giraba en torno a la difícil situación en cuarentena que viven muchas mujeres que sufren violencia machista.

La conductora Cris Morena fue invitada al ciclo y opinó que "realmente es una pandemia".

La también productora se centró en los niños, en la "situación espantosa" que estarían viviendo.

“Quizá en el día de mañana ellos repitan lo mismo, si no pueden encontrar una respuesta ante tanta brutalidad”, debatió.

Ante la pregunta de Santiago Moro, otro de los invitados, si alguna de las mujeres fue víctima, ella mostró su nerviosismo y preguntó de qué.

“De un psicópata, de violencia de género….”, enumeró Del Moro.

Fue ahí cuando la conductora preguntó si el abuso es violencia de género.

Del moro detalló que era violencia verbal o física entre otras y Morena respondió que "seguramente sí".

“ Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos , solo eso te voy a decir. Muy pocas mujeres. Seguramente hay muchos varones también que tuvieron abusos. Uno se olvida de que el abuso no tiene sexo… Y hasta ahí llegué…", declaró.

Los invitados hablaron de lo complicado que debía ser hacer frente a una situación de esa índole y Morena volvió a sorprender revelando:

“Sobre todo cuando tenés cinco años. Es muy difícil. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes, para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije, no me preguntes más…Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creer? ¡A esta altura de mi vida!”.