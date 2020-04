Bad Bunny compra pintura hecha por fan a través de Twitter ¡y a muy buena cifra!

Si algo ha demostrado Bad Bunny es ser muy activo en redes sociales y mantener comunicación constante con sus fans. No fue la excepción recientemente cuando una fanática mencionó al cantante en uno de sus retratos y este le respondió con una generosa oferta.

En efecto, la joven artista Cynthia Colorado le escribió a Bad Bunny adjuntando una fotografía de la pintura que había hecho en su inspiración, añadiendo "¡Finalmente terminé mi pintura! Espero que a todos les guste y espero que él llegue a verlo", incorporando la etiqueta #YHLQMDLG, en relación al nombre de su nuevo álbum.

Finally finished my painting! I hope y’all like and hopefully he gets to see it! @sanbenito ojalá que te guste! ☺️#YHLQMDLG pic.twitter.com/smyi4ovsju

— Cynthia Coronado (@CynthiasCanvas) April 13, 2020