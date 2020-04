All In Challenge: la iniciativa donde puedes actuar con Di Caprio, viajar con Drake o recibir un concierto de Justin Bieber

Los famosos siguen mostrando su lado más solidario en medio de la pandemia por coronavirus, sin embargo, la idea más creativa la tuvieron recientemente con la creación del "All in Challenge", un reto que invita a todos a donar y ganar exclusivos premios con las celebridades.

El procedimiento es muy sencillo: luego de hacer una donación entre 10 a 100 dólares en la página web oficial a favor de fundaciones como Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry, los concursantes ingresan en un sorteo para escoger a los ganadores.

Uno de los fabulosos premios es participar en la próxima película de Leonardo Di Caprio y Robert De Niro, dirigida por Martín Scorsese y titulada "Killers of the Flower Moon", que trata sobre los indígenas americanos además de tener la oportunidad de asistir a la premiere.

Have you ever wondered what it’s like to work with Martin Scorsese, De Niro & myself? Here’s your chance. Visit https://t.co/E5K5SBHeM4 to take part and donate what you can.

Matthew McConaughey, @TheEllenShow, @IamJamieFoxx, will you go all in with us? #AllinChallenge pic.twitter.com/dyBGDcK5v2

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 15, 2020