Por su cumpleaños Suri Cruise reaparece en tierna fotografía

Katie Holmes celebró el cumpleaños de su hija Suri Cruise con una rara fotografía en la que muestra cómo pasó este día en casa. La actriz ha procurado mantener la privacidad de su hija a través de los años, sin embargo hizo una excepción para festejar su aniversario número 14.

Suri Cruise festeja su cumpleaños sin su padre

La hija de Tom Cruise celebró su cumpleaños en cuarentena con su madre, quien hizo un letrero de feliz cumpleaños con palos de madera y flores, así como una corona de rosas que combinó con su vestido rosa y blanco.

Suri Cruise - Instagram

La ahora adolescente lució muy feliz con la sorpresa de su madre y recibió miles de felicitaciones en redes sociales. Katie, escribió junto a las fotos:

"Felicidades cariño. Soy muy bendecida por ser tu mamá. Espero que este día sea maravilloso."

Katie Holmes - Instagram

La famosa ha demostrado su habilidad para las manualidades ahora que se encuentra en casa, ya que para festejar la Pascua, pintó y decoró huevos con piedras de colores.

Katie Holmes - Instagram

Por su parte Tom Cruise no felicitó a su hija de manera pública, ya que desde su separación con la actriz en 2012, no ha sido visto junto a Suri. De acuerdo con reportes de US Weekly, esto se debe a la religión del actor, ya que a pesar de tener permitido legalmente ver a su hija 10 veces cada mes, no puede convivir con personas que no practiquen la Cienciología.

