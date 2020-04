El emotivo tras cámara de 'La Casa de Papel' en el primer día de rodaje

View this post on Instagram

Este fue el primer día de rodaje de exteriores de la Casa de la Moneda en #LaCasaDePapel, hace ya tres años de estas fotos. Quien nos iba a decir entonces lo que vendría después! @albafloresoficial, @ursulolita, @miguel.g.herran… éramos más inocentes pero dispuestos a darlo todo desde el principio! Cuanto amor. Que recuerdos… #LCDP4 @vancouvermedia_ @netflixes