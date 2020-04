Ángela Aguilar festeja rodeada de flores que llegó a 3 millones de seguidores en Instagram

Ángela Aguilar llegó a los 3 millones de seguidores en Instagram y lo festejó con una imagen en la que aparece rodeada de flores.

"Fotos por FaceTime con @ericknieto_ • Celebrando que ya somos más 3 Millones de Angelitos", escribió la cantante en la imagen en la que aparece posando desde su casa vestida con un crop top beige y jean corte alto.

Lo curioso de la imagen es que claramente debido a la cuarentena el fotógrafo no podía ir hasta la casa de Ángela, por lo que tomó la imagen de un teléfono donde la mexicana posaba y alrededor del celular colocó rosas, una nueva y original manera de tomar fotos en estos momentos de aislamiento.

"Es hermosa me encanta 😍", "hermosa te admiro muchísimo eres muy talentosa", "eres la más hermosa", "tú brillas entre las flores", "no puedes ser más bella 😍", "me encanta este estilo de foto muy original", y "tu belleza no tiene límites", fueron algunos de los comentarios que recibió la joven.

Ángela Aguilar ha estado activa durante estos días de cuarentena y ha compartido divertidos videos e imágenes desde su casa, mostrando cómo vive la cuarentena, y siempre enamorando a sus fans con su belleza natural.

