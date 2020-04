Series de Netflix que no sobrevivirán al 2020: fueron canceladas y nos rompieron el corazón

Cada cierto tiempo Netflix hace una revisión de sus contenidos y de acuerdo a sus expectativas, decide cuáles proyectos va a seguir alentando. Este no es el caso de estas series que tendrán que despedirse de su público en 2020 o de plano ya no tendrán más episodios.

Prepara tu pañuelo en mano porque aquí va la lista de series descontinuadas:

The Crown

Sí, como lees. La popular narrativa que le abrió la puerta a la realeza británica está llegando a su fin.

Su éxito rotundo le dio a la plataforma tres Globos de Oro y ocho premios Emmy por contar la historia de reina Isabel II. No obstante, finalizará en su quinta temporada a pesar de que había planes de una sexta, escribió la revista Elle.

AJ and the Queen

La serie de Ru Paul no logró satisfacer las expectativas de Netflix así que fue cancelada tras una temporada y diez episodios.

Se centra en la vida de una drag queen llamada Ruby Red que decide emprender un largo viaje con una huérfana de 11 años como compañera.



Atypical

Esta comedia se alargará hasta 2021 a pesar de haber sido una propuesta exitosa.

Su cuarta temporada será la última para el show que retrata la vida de un joven con autismo y su familia de una manera alocada.

Insatiable

Tras dos temporadas Insatiable no va a continuar pues así lo dio a conocer una de sus actrices, Alyssa Milano, y luego el servicio de vídeo lo confirmó.

Esta serie generó polémica porque dentro de la trama su protagonista recibe la aprobación de todos luego de bajar de peso, emprendiendo una venganza hacia sus detractores, conforme a Prensa Libre.



V-Wars

De acuerdo con Sensacine, la serie protagonizada por Ian Somerhalder fue cancelada luego de una temporada y diez episodios.

Esta trata sobre los conflictos del doctor Luther Swann y su mejor amigo, Michael Fayne, ya que este empieza a desarrollar una misteriosa enfermedad que transforma a los humanos en vampiros.

La facción de octubre

Gira en torno a una familia de cazadores de monstruos que deberán adaptarse a una nueva vida en un pueblo pequeño que resulta ser muy extraño, y al igual que V-Wars, fue cancelada con la misma cantidad de duración.



Mesías

Sigue la historia de un hombre que presuntamente hace milagros pero ambientada en la actualidad. Su argumento no convenció al público así que fue descartada por los productores.

De igual manera, otras que sufrieron el mismo destino en Netflix son: Marianne, Anne with an E, Spinning Out y Soundtrack.

