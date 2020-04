Las reacciones de Kris Jenner en plena cirugía de Kylie Jenner hicieron estallar al Internet

En Keeping Up With the Kardashians, los televidentes obtuvieron lo que habían pedido cuando el episodio del jueves presentó a la más joven de la familia, Kylie Jenner, quien habló sobre sus problemas de visión después del embarazo.

Después de evitar por poco un accidente automovilístico, Kylie le dijo a su mejor amiga Stassie: "Simplemente, realmente no puedo ver eso bien. Sabes que estoy ciego".

"Mi visión comenzó a empeorar progresivamente cuando quedé embarazada", dijo Kylie. "Así que fui y compré anteojos, y ahora es hasta el punto en que casi tengo que usar anteojos todo el tiempo. Como, no puedo ver, como, 10 pies delante de mí".

Kylie también compartió: "Tengo que usar anteojos para conducir, mirar televisión, incluso para mirar la cara de mi hija. Está empezando a afectar mi vida diaria". Sin embargo, dado que Kylie estaba luchando por recordar usar sus lentes, finalmente, la empresaria de 22 años decidió seguir los pasos de su hermana Kim Kardashian y someterse a una cirugía ocular Lasik.

Sí, el KUWTK transmitió imágenes de la cirugía de Kylie. No, no quieres verlo. Como señalaron algunos espectadores, no era un espectáculo agradable de ver.

Y, al final, Kylie se alegró de haber tenido su cirugía Lasi-Ky después de todo, cuando le dijo a su familia, que le organizó una fiesta para celebrar su nueva visión, "Entonces, solo quería agradecerles a todos por venir a mi fiesta del globo ocular, y también alentándome a que me haga la cirugía. Y, por supuesto, a ti, mamá, por cuidarme, um, a pesar de que me dejaste en la cama ".

