Khloé Kardashian considera la posibilidad de tener otro hijo con Tristan Thompson

La polémica sigue rodeando a la familia más popular de Estados Unidos ahora que Khloe Kardashian hizo una polémica revelación en el último episodio del reality show 'Keeping Up with the Kardashians'.

Ahí le mencionó a su exnovio, Tristan Thompson, la posibilidad de obtener su esperma para procrear otro hijo.

Aunque lo dijo en tono gracioso e informal, la revelación no ha dejado indiferente a nadie después que ambos atravesaran una escandalosa separación cuando se conoció la infidelidad del jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers.

Ambos mantienen la comunicación por la hija que tuvieron en conjunto: True Thompson, quien ya tiene dos años cumplidos hace poco en medio de la pandemia mundial de coronavirus.

Durante la serie se les vio hablando a través de una videollamada muy alegremente, conversando sobre los juguetes y cosas que la niña ya no va necesitando al ir creciendo, en ese momento Tristan le pide que no los deseche añadiendo: "¿Qué pasa si tenemos otra hija? ¿Tendríamos que comprarlo todo de nuevo?", según reportó People.

Al igual que todos los espectadores, Khloe Kardashian quedó sorprendida ante tal revelación por lo que respondió en primera instancia "¿Quién va a tener otra hija?".

Al salir del asombro, se lo tomó de forma más natural y ambos coincidieron que la niña necesita un hermano. "Quizás necesite algo de tu esperma", le avisó añadiendo que "pero eso ya lo plantearemos más tarde, se necesita de otro episodio", aseguró entre risas, despertando la sorpresa entre sus seguidores.

Calvario amoroso

Ellos finalizaron su relación durante el 2019 cuando la hermana menor de Kim y Kourtney descubriera que mantenía un amorío con Jordyn Woods, la mejor amiga de su hermanastra, Kylie Jenner.

En la ruptura el deportista tuvo que marcharse del hogar, así que comparten la custodia de la niña con visitas ocasionales, cuando su calendario en la NBA se lo permite.

