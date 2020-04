Thalía muestra su look más fashion en la cuarentena con mini short y maxi botas

Thalía se ha convertido en la reina del Tik Tok durante la cuarentena, y es que constantemente publica videos en la red social con los que divierte a sus fans.

Recientemente, lanzó el #timidachallenge con un baile a través de la red social, donde deslumbró con su look.

La cantante lució como toda una diva desde la habitación de su hogar con un mini short y maxi botas plateadas, y una blusa larga transparente manga larga.

Además, llevó su cabello extra largo con mechas rubias que también usó en el video del tema Tímida, demostrando que estar en casa no es excusa para estar desarregladas.

"Que bella mi Thali siempre tan diva", "amo tu look esto me motiva a arreglarme", "ok ya me voy a quitar la pijama y a vestir fabulosa como tú", "amo tu estilo y este look te queda increíble", "ya mismo voy a hacer este challenge", y "te amo eres muy hermosa", fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, la mexicana también se ha mostrado sencilla durante este tiempo, con un moño alto y ropa de casa limpiando en sus acostumbrados videos de Tik Tok que tanto le gusta a sus fans.

