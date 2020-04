Sarita Sosa, hija de José José, reaparece y cantando

View this post on Instagram

Desde hace muchos años estoy cantando en iglesias pero nunca he compartido nada. Ha sido una experiencia hermosa servirle. Espero les ministre la canción tal como me ha ministrado. Ha sido un recordatorio constante de que Diosito vivo está ❤️ Y que nada es imposible para El! Canción: Forever – Kari Jobe #musiccover #singer #foreverkarijobe #karijobe #music #churchvibes #worship #josejose