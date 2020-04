El príncipe Harry encuentra "difícil" su vida fuera de la realeza

Después de decidir ir tras la independencia financiera y alejarse de los compromisos de la familia real, el príncipe Harry está pasando un período de adaptación en Los Ángeles junto a su esposa Megan Markle y su pequeño hijo Archie; sin embargo de momento parece que ha sido una dura transición.

O por lo menos eso es lo que piensa su amiga la doctora Jane Goodall, primatóloga británica, quien conoce de primera mano a Harry y por supuesto uno de sus mayores placeres: cazar.

El príncipe Harry se niega a seguir utilizando su apellido de la realeza Descartó de su nueva vida el Mountbatten Windsor.

“La verdad es que no se qué va a pasar con su trayectoria, no sé cómo podría desarrollarse a partir de ahora. He estado en contacto con él y creo que a día de hoy le está resultando difícil adaptarse a una vida llena de nuevos desafíos”, expresó la profesional en una entrevista para Radio Times, reseñada en Caras.

Estas declaraciones llegan en medio del asentamiento de la joven pareja a tierras californianas donde decidieron que iban a consolidar su familia, tras pasar unos meses en Vancouver, Canadá, y luego decidirse por el lugar que vio crecer a Megan.

Familia feliz. - Instagram

El príncipe Harry y sus sacrificios por amor

En el mismo sentido, se refirió otro sacrificio que estaría dispuesto hacer el hijo de la Princesa Diana y Carlos de Gales para preservar su matrimonio.

"Sí, están muy comprometidos con la causa… Aparte de que disparan y cazan. Pero creo que Harry dejará de hacerlo si no lo ha hecho ya porque a Meghan nunca le ha gustado, supongo que eso se ha acabado para él", avisó sobre su amigo.

La experta en el estudio de los primates se refirió a la caza y las actividades que involucran el cuidado medioambiental donde se les ha visto muy interesados, e incluso, uno de los emprendimientos del príncipe Harry van orientados hacia generar turismo ecológico, con el nombre de "Travalyst".

