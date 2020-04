La cuarentena puso a cocinar a Carlos Rivera y le ha ido muy bien

Ni los famosos se han salvado del confinamiento obligado por el coronavirus. Pero no a todos les ha resultado tedioso o aburrido. La cuarentena hizo que Carlos Rivera se metiera en la cocina. El artista compartió con su público que se siente muy orgulloso de cómo le ha ido.

“He descubierto muchas cosas que no sabía que podía hacer. Yo realmente por lo regular me la paso fuera de casa y he tratado de leer, de ver series, de ver películas que había las había dejado en espera de tener tiempo, lo que más hago es ejercicio, cocinar… ya descubrí que no soy tan mal cocinero como pensaba”, dijo entre risas el actor y cantante en una entrevista exclusiva del diario El Universal.

Con el buen sentido del humor que le caracteriza, Carlos Rivera aseguró que al menos ha podido sobrevivir a todo lo que se ha comido hecho por él mismo. También dijo que cree que nunca en su vida había comida tanta variedad de platos como lo ha hecho ahora en la cuarentena.

Un mensaje para la humanidad

Carlos Rivera, no solo es un buen cantante, actor y compositor mexicano. En esta época de crisis es cuando se dejan ver los corazones. El artista ha enviado un mensaje al mundo. Asegura que tenemos que sacar lo mejor de esto que nos está pasando. Invitó a todos a reflexionar sobre lo que tenemos y dejamos de valorar.

“Hago lo que me toca. Me está tocando hacer eso y está bien. Creo que es un buen momento para todos de encontrarnos”, expuso a El Universal.

Carlos Rivera invitó a valorar a la familia, a los seres queridos y a la libertad que en estos momentos no tenemos. Viendo siempre el lado positivo de las cosas, el artista señaló que cree que este es un momento para la sanación del Planeta y el descanso.

