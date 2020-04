Kathy Contreras se desvaneció durante la cuarentena: sufrió esguince en el tobillo

Un particular accidente fue el que sufrió Kathy Contreras mientras se encontraba cumpliendo la cuarentena en su hogar en La Granja. La ex chica reality se encontraba viendo una película en su cama, cuando decidió pararse y realizar una postura de yoga. En ese instante, se desvaneció y despertó en el suelo.

"Quizá me paré muy rápido y sentí un flujo. No sé si era sangre o energía, pero pasó desde mi pecho a la garganta y llegó a la cabeza. Me quedé con una sensación extraña y me desvanecí", dijo a LUN. Según explicó, perdió la conciencia por unos segundos y cuando despertó vio a su hermano, quien iba llegando a la casa tras haber ido a comprar.

Tras el accidente, sintió una inflamación en uno de sus tobillos, por lo que un amigo de su papá la llevó hasta la clínica Bupa de Departamental. "Mi hermano está más claro con el tema del virus. Yo no veo muchas noticias, pero él tenía las cosas de prevención, como alcohol gel. Una vecina nos pasó mascarillas. En la clínica me tomaron una radiografía y me dijeron que si me dolía tuviera paciencia porque la atención, obviamente, está orientada al coronavirus", detalló.

En su cuenta de Instagram, Kathy Contreras se refirió al hecho. "Bendita caída, bendito golpe en la cabeza y bendita perdida de consciecia, todo es por algo y para algo. Gracias por un día más", puso.

