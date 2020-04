Dayana Amigo se suma a reto viral y comparte fotografía a los 10 años de edad

Durante la cuarentena han surgido una serie de retos que se han masificado en redes sociales, como aquel que pide compartir una fotografía de la infancia, al que se han sumado varios famosos. La última en hacerlo fue Dayana Amigo, quien aceptó el desafío de Paola Volpato y Javiera Contador y desclasificó una imagen de cuando tenía 10 años de edad.

"Reto aceptado de la @paovolpato y de la @javiera_contador. Tenía 10 años, el wuen cachete siempre fue lo mío! Iba camino a tener el pelo eternamente largo y por siempre chascona, mi mamá me peinaba siempre con un moño muy tirante y yo me hacía cada vez más shina, la coronita en la cabeza me salvo por esa vez!", puso la actriz.

Tras compartir la imagen, sus seguidores reaccionaron indicando que no ha cambiado mucho. "Estás igual !!!!!! Y la corbata del San Agustin", "La mismísima carita", y "Estas igualita jijijij", fueron algunos de los mensajes que recibió. Por otro lado, hubo quienes destacaron su ternura. "Que chequetetaaa!!", dijo una persona.

Sigue leyendo