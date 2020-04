Brandon Jenner acusa a Kris Jenner de convertir a su familia en un negocio

El que fuese su hijastro durante muchos años, Brandon Jenner, ha acusado a Kris Jenner de monetizar con su familia y desvirtuar la relación que llevaba con su padre, Caitlyn, luego de unir sus vidas en la década de los noventa.

Actualmente cantante, no ha tenido reparos en decir a la revista People, citado en Cosmopolitan, que "después de que papá y Kris se casaran, la familia se convirtió en negocio", señalando directamente a la empresaria y relacionista público.

Las fotos de Kris Jenner al comienzo de su matrimonio con Bruce que muestran sus cambios El cambio de ambos ha sido notable

Igualmente fue fuerte con su progenitor señalando que "no vi a mi padre más de 12 de veces entre los 8 años y 25 años", manifestando claramente el distanciamiento que siempre ha existido entre ambos.

Estas confesiones fueron hechas para el nuevo libro escrito por personas que crecieron con papás famosos titulado “To Me, He Was Just Dad”.

“Desgraciadamente, los poco frecuentes intercambios se sentían más como oportunidades para sesiones fotográficas que realmente como convivencia”, desnudó sobre su relación con la familia Kardashian, adquirida tras el matrimonio consumado el 21 de abril de 1991 y de donde nacieron Kendall y Kylie Jenner.

La matriarca de las Kardashians, Kris Jenner. - Instagram

Asimismo añadió que "de hecho, sí eran oportunidades para tomarnos fotografías para las postales 'familiares' de navidad”, dejando a entrever cómo a la matriarca prefería conservar las apariencias al respecto.

"Así que me alejé la mayor parte de mis años de adolescencia. No quería ser parte de su dinámica. Ahora sé, claro, que papá era realmente muy infeliz en esa casa y sentía que no era tratado bien”, finalizó el músico de 38 años.

Él es hijo de Linda Thompson y Caitlyn Jenner antes de someterse a un proceso de cambio de sexo, durante su etapa como Bruce donde practicó atletismo.

Al igual que él, Kris fue madrastra de sus otros tres hermanos que tuvo Bruce en dos matrimonios previos: Brody, Burton y Cassandra.

Brandon tuvo varias apariciones en los shows de televisión "Keeping Up With The Kardashians" y "Kourtney and Kim Take Miami", donde se le vio interactuar con las hermanas más famosas del espectáculo estadounidense.

