"Púdrete por amargada": Jordi Castell pierde la paciencia durante transmisión en vivo

Hace unos días, Javiera Acevedo participó en el programa El Aperitivo, conducido por Jordi Castell en Instagram. La dupla conversó sobre distintos temas, incluyendo la contingencia nacional y el coronavirus que se ha extendido por todo el mundo.

Fue en este contexto, que el fotógrafo detuvo la charla para dirigirse a una usuaria de la plataforma, quien escribió algunos mensajes agrediendo a los famosos. "Disculpa un segundo", le dijo a la actriz. "No se me puede pasar. Karla, con K, si no te gustamos, desconéctate. Pero si estás escribiendo pesadeces es porque te gustamos demasiado", agregó.

"No nos muestres tu resentimiento, porque no vamos a hacer caso de tu fracaso ni de tus derrotas, linda. Así que ubícate. Y la caca cómetela de vuelta. Adiós", dijo más tarde, indicando que no tiene paciencia. Tras el mensaje de Jordi Castell, Javiera Acevedo repasó la situación analizando el comportamiento de algunas personas en redes sociales.

"Me encanta. Cómo tení tanto tiempo, o poca vida, o tanto tiempo, como para meterse a mirar dos personas y ponerle caca", dijo. "Y que se la coma de vuelta ella", contestó Jordi, mientras la actriz intentaba calmar los ánimos. "¿Sabí qué? Puros besos de amor para ella. Pura luz para ella", señaló. "No. Yo le devuelvo la caca", insistió Jordi Castell.

"Te mando un rayo de luz gigante, una weá que te encandile", continuó Javiera Acevedo. Pero Jordi no se detuvo ahí. "No, yo te mando unas penumbras. Púdrete por amargada… Sigamos con las preguntas y respuestas", dijo. "Yo soy igual. Yo contesto todo. Además, se va a ir bloqueada por weona", advirtió la actriz. "Qué andar bloqueando… Que se quede con sus fracasos. Pobrecita", cerró el fotógrafo.

