María Elena Swett recibe críticas por video enseñándole a conducir a su hijo de 8 años

Un video compartido por María Elena Swett generó molestia entre los usuarios de redes sociales. En el registro, la actriz aparece sentada en el asiento del conductor de un vehículo, mientras sostiene a su hijo de 8 años encima de sus piernas.

Según explicó en la descripción del video, le estaba enseñando a manejar. "Como cuando le enseñas a tu hijo a conducir por primera vez. 🐈: NO HAY TIEMPO QUE PERDER MAMÁ!!! Cuídense Mucho! Y agárrense fuerte de los que tienen cerca. Le mando amor", puso.

Sin embargo, el registro provocó la molestia de sus seguidores, quienes incluso la tildaron de "irresponsable". "No es en mala onda!! Pero con todo respeto lo encuentro súper irresponsable tu actitud! En hacer lo que haces con un menor y más encima con tu hijo!", dijo una mujer. "Que lástima que la gente justifique lo que hizo mané con su hijo (…) Me encanta como actriz y por eso te sigo pero te encuentro muy irresponsable al conducir con tu hijo. Es lamentable que juegues al límite con la vida de tu hijo", escribió otra.

"Me quede preocupada la verdad", "Mal po manecita me encantas pero eso no se hace querida", fueron otros de los comentarios. No obstante, también hubo quienes salieron en su defensa indicando que María Elena Swett siempre estuvo con el menor.

