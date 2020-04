Actriz de "100 Días para Enamorarse" sufre pediculosis en cuarentena: "¡Desde chica que no tenía!"

La actriz de 100 Días para Enamorarse, Luz Valdivieso, confesó que sufre de pediculosis en medio de la cuarentena que se encuentra realizando en su hogar. La intérprete se refirió al tema compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram, en donde explicó lo sucedido.

"Desde chica que no tenía piojos!!! Y ahora con el pelo de Antonia es segunda vez!!!! Los niños no sólo contagian coronavirus! #cuarentenaconpiojos", dijo. En el registro, la actriz mostró el instrumento con el que intenta deshacerse de la pediculosis, consistente en el emblemático peine anti piojos.

La fotografía sacó risas entre sus seguidores, y también despertó malos recuerdos. Y es que no fueron pocos los que recordaron la última vez que sufrieron de pediculosis y los tratamientos que usaron para quitársela. "Uuuuu me muerooo jajajaja. Hasta Listerine me puse la última vez", escribió una persona, mientras que otra le recomendó un viejo truco. "Mayonesa y santo remedio", sugirió.

Sin embargo, no fueron los únicos comentarios. La animadora Millaray Viera también se manifestó recordando lo molesto que puede resultar aquella situación. "Pobre! Cosa más desesperante esa!", dijo la animadora, empatizando con Luz Valdivieso, quien por estos días interpreta a Antonia en la teleserie de Mega.

Sigue leyendo