Cinthia Fernández confiesta que su papá le robó plata

Cinthia Fernández, dio a conocer en "Los Ángeles de la mañana", programa del que es panelista, que no tiene vínculo con su padre.

La relación habría llegado a su fin tras la separación de Cinthia con su ex Martín Baclini.

“No nos hablamos porque me robó plata. Yo se la pedí cuando estaba pasando un mal momento económico, cuando me separé y tenía problemas con el padre de las nenas…”, comentó.

Fernández, dijo entonces tener que recurrir a su madre para que le ayudase.

Desde hace unos días, la panelista se encuentra en el centro del huracán.

Su separación de Baclini no ha estado exenta de escándalos y ambos discuten en los programas.

Fernández, acusa a Baclini de machista y de querer lograr fama a su costa

La "ángelita", mostró en el programa varias conversaciones con su ex.

“Escúchame, no es que te estoy juzgando. No me gusta tu estilo. No me gusta tu andar y realmente me apagué del todo", se escuchaba decir a Baclini.

La polémica llegaba con esta frase:

"Y esto es la gota que me hace ver que vos sos eso. Porque en 35 años ninguna mujer se me trepó así abierta de gambas con las dos patas agarrada como un mono. Nunca me pasó en mi vida".

Fernández, aseguró que había contratado a un hacker para recuperar más contenido de estas conversaciones, ya que según ella, su ex la obligaba a borrarlas.

Baclini, en cambio alega que la comunicadora no pudo superar la ruptura y mostró pantallazos de sus declaraciones.

“Primero, te amo con todo mi corazón. Gracias por existir en mi vida –le escribió Cinthia en diciembre del 2019– y en la de mis nenas. Gracias para siempre, de alguna manera te voy a devolver tanto amor y esfuerzo, sos el hombre de mi vida, sos mi gran amor, sos mi motor y no te digo marido porque eso es un título trucho sin sentimiento, por eso te digo ‘mi hombre’, ‘mi amor’".

Cinthia Fernández con sus tres hijas, fruto de su relación con su ex, Matías DeFederico - Instagram

"No te vayas nunca te pierdas, ya sabés el camino y la loca que te va a estar esperando”, escribió supuestamente Fernández.

El mediático, dijo también que el 14 de febrero se presentó en su edificio con regalos para tratar de recuperar su relación.

