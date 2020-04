Así se veía Shakira en la telenovela que grabó a los 17 años

Shakira es, sin duda, una de las estrellas más aclamadas del momento y de las más queridas también. Su fama ha crecido como espuma gracias a su inimitable voz, talento para el baile y carisma. Sin embargo, poco saben cómo se veía en sus inicios cuando grabó una telenovela con apenas 17 años.

La ahora cantautora, productora discográfica y empresaria probó suerte también como actriz y se veía muy diferente. Fue en el año 1994 cuando protagonizó la telenovela “Oasis”. Nadie se imaginaría entonces que se convertiría en la estrella que nos deslumbra hoy.

Shakira mostaba un look noventero con cabello largo, ondulado y pollina - Agencias

Para esos momentos, Shakira era conocida por participar en algunos concursos de canto. También había grabado algunas canciones. No obstante, en vista de que sus temas pasaban desapercibidos, la cantante decidió participar en un casting de la novela y logró obtener el protagónico.

¿De qué trataba la novela de Shakira?

“Oasis” era el drama de una joven llamada Luisa María (interpretada por Shakira). Ella se enamora de Salomón Perdigón, papel hecho por el actor Pedro Rendón. Resulta que amor entre esta pareja está prácticamente prohibido debido a que Salomón es el hijo mayor del peor enemigo de su padre.

Shakira preocupada por salud de sus padres que viven en Miami Los papás de la cantante colombiana se encuentran en un país cada día más azotado por la pandemia.

Durante varios episodios, la novela muestra los conflictos familiares a los que tiene que enfrentarse la pareja para luchar por su amor. En los pocas imágenes que se logran ver en la actualidad se ve la artista muy diferente. Tiene un look típico de los noventa. Tiene una larga y ondulada cabellera negra y usa pollina.

A pesar de que la novela fue vista en varios países de Latinoamerica, son escasos los datos que se tienen sobre el drama. Incluso, se rumora que Shakira compró los derechos de autor para que no volviera a transmitirse. No obstante, la artista no ha confirmado ni desmentido esta información.

Lee también: Los looks de Shakira explicados en 7 fotografías

Te invitamos a ver en vídeo: