Tonka Tomicic comparte romántico video bailando junto a Parived

Un íntimo momento fue el que mostró Tonka Tomicic en su cuenta de Instagram, cuando compartió un video bailando junto a Parived.

La animadora apareció bailando en la oscuridad de su hogar junto a su esposo, al ritmo de "Kissing a fool", de George Michael. Durante la actividad se vieron abrazados con una tenue luz, la que impidió ver sus rostros completamente.

El registro acumuló más de 230 mil reproducciones en la plataforma, además de 1.400 comentarios. Los seguidores de Tonka Tomicic destacaron el íntimo registro, enviándole positivos mensajes en torno a su aparición.

"Qué romántico me encantó", "qué buen tema! Que viva el amor!!!", y "Qué genial, me encanta !!! Que no muera el romanticismo en la cuarentena!!", fueron parte de los comentarios que recibió, aunque la mayoría destacó lo cariñosos que se vieron. "Viva el amor", fueron las palabras que más se repitieron.

También aparecieron algunas reacciones por parte de famosos, como Pedro Engel. "Los quiero mucho", escribió el astrólogo y tarotista. Por su parte, Hugo Valencia se hizo presente con dos emojis enamorados.

