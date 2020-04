Rubén Blades y Carlos Vives cantan a los enfermos de coronavirus "No estás solo"

View this post on Instagram

¨No estás Solo¨ (Canción para los enfermos). La compusimos a medidos de 2019 con mi amigo @carlosvives Decidimos adelantar su lanzamiento y estrenarla el domingo 12 de abril a las 7pm, para recordar que en estos momentos #NoEstásSolo y que ¡de esta salimos juntos! #PanamáSolidario #TodosContraElCoronavirus #QuédateEnCasa #ProtégetePanamá #ProtégeteColombia #ProtégeteLatinoamérica #ProtégetePlanetaTierra #AmorYControl